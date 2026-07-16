16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

बॉर्डर पार करके भारत में घुसी बांग्लादेशी महिला के मामले में पुलिस जल्द कर सकती है बड़ा खुलासा, अजमेर की होटल में मिली

अजमेर में अवैध रूप से भारत में घुसी एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने होटल से हिरासत में लिया है। पूछताछ में महिला ने बांग्लादेश से सीमा पार कर जयपुर और ब्यावर होते हुए अजमेर पहुंचने की बात कबूल की है।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Jul 16, 2026

Bangladeshi Woman In Ajmer Hotel

कृष्णगंज थाना पुलिस की गिरफ्त में बांग्लादेशी महिला की फोटो: पत्रिका

Bangladeshi Woman Found In Ajmer Hotel: अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कृष्णगंज थाना पुलिस और सीआईडी (विशेष शाखा) की संयुक्त टीम ने संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने जून माह में अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जयपुर और ब्यावर होते हुए 14 जुलाई को अजमेर आना कबूला है। फिलहाल उसे डिटेंशन सेंटर भेजा गया है।

जून में आई थी भारत

पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी-रोहिंग्या नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर एवं मुख्यालय) हिमांशु जांगिड़, सीओ (उत्तर) शिवम जोशी के सुपरविजन में कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविन्द सिंह चारण, सीआईडी (विशेष शाखा) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कृष्णगंज क्षेत्र स्थित विनायक होटल से संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया। पुलिस को महिला की गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसके दस्तावेज और भारत आने के संबंध में भी जानकारी जुटाई।

पुलिस को उसने अपनी पहचान बांग्लादेश ढाका किशोरगंज निवासी मीम अख्तर (28) पुत्री अब्दुल सत्तार बताई। अग्रवाला ने बताया कि पूछताछ में उसने जून माह में अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार कर आना स्वीकार किया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह काम की तलाश में पहले जयपुर, फिर ब्यावर और उसके बाद 14 जुलाई को अजमेर पहुंची। फिलहाल पुलिस उसके बयान का सत्यापन करने के साथ यह भी पता लगा रही है कि भारत में आने के बाद वह किन-किन लोगों के संपर्क में रही और उसकी गतिविधियां क्या थीं।

डिटेंशन सेंटर भेजा

एसपी ने बताया कि पूछताछ के बाद मीम अख्तर को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस भारत में उसके संपर्क व सीमापार कराने में किसी अन्य पक्ष की भूमिका और उसके भारत आने की वजह की पड़ताल कर रही है। पुलिस उसके मोबाइल, दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

जिलेभर में चल रहा अभियान

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दो दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। जिसके दौरान यह कार्रवाई की गई। एसपी अग्रवाला ने बताया कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

‘कार की डिग्गी में छिपकर घर आई पत्नी’, पुलिस तक पहुंचा अलवर के प्रतिष्ठित कारोबारी के बेटे-बहू का विवाद

ये भी पढ़ें
Saurabh-Shikha Dispute

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 12:49 pm

Published on:

16 Jul 2026 12:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / बॉर्डर पार करके भारत में घुसी बांग्लादेशी महिला के मामले में पुलिस जल्द कर सकती है बड़ा खुलासा, अजमेर की होटल में मिली

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कहीं ड्राइविंग सीट छोड़ दौड़ाया वाहन, कहीं सनरूफ से बाहर निकल चलाई कार; स्टंटबाजों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

Viral Stunt Video
अजमेर

Ajmer Accident: रिटायर्ड प्रिंसिपल और पत्नी को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचला, पोटली में ले जाने पड़े शव

Rajasthan Accident
अजमेर

अजमेर: भारतमाला सड़क परियोजना में 10 बीघा जमीन जाने से परेशान किसान ने की आत्महत्या, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा

Farmer Dies
अजमेर

जेल में जगन गुर्जर की हत्या: जांच में क्या कुछ आया सामने, जानिए क्या बोले पुलिस महानिदेशक जेल अशोक राठौड़

Jagan Gurjar murder Accused vishnu
अजमेर

राजस्थान: पिछले साल जुलाई के पहले पखवाड़े में ज्यादा मेहरबान था मानसून, जानिए कब पूरा होगा बारिश का इंतजार

rajasthan rain today news
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.