Ajmer Development: 280 करोड़ रुपए की लागत से होगा अजमेर रेलवे स्टेशन का री-डेवलपमेंट, 10 मंजिल की होगी मॉडर्न बिल्डिंग

अजमेर रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट के तहत मौजूदा रेलवे स्टेशन भवन के स्थान पर नया दस मंजिला भवन बनेगा। इसमें करीब 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल में एयर कॉन्कोर्स (रूफ प्लाजा) बनाया जाना है। इसमें हवाई अड्डे की तर्ज पर कई मंजिलों में व्यावसायिक क्षेत्र विकसित होंगे। इनमें आधुनिक कैफे, रेस्टोरेंट, मॉल सहित दुकानें आदि बनाई जाएंगी। बहुमंजिला कार पार्किंग होगी। इसके अलावा यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, आधुनिक टिकटिंग सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। स्टेशन परिसर को आधुनिक डिजाइन के साथ इस तरह तैयार किया जाएगा कि यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का अनुभव मिल सके।