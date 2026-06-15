Rajasthan: सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में उछलकर गिरे दंपती

सहायक उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मृतका द्रौपदी बाई गुर्जर का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल घनश्याम गुर्जर को बेहतर उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया है। दोनों बारां जिले के सादर थाना क्षेत्र के मियांडा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल पहुंचते ही शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।