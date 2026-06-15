गोवंश अवशेष मिलने के विरोध में राजस्थान का प्रतापगढ़ बंद, बाजारों में पसरा सन्नाटा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

सुबह से ही प्रतापगढ़ शहर के प्रमुख बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कई व्यापारिक संस्थान स्वेच्छा से बंद नजर आए। शहर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता घटना के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। घटना के विरोध में रविवार को नगर परिषद परिसर में हिंदू समाज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से शहर बंद का निर्णय लिया गया था। इसके बाद युवाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से बंद को सफल बनाने की अपील की थी। सोमवार सुबह से ही शहर में बंद का असर दिखाई देने लगा और अधिकांश बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।