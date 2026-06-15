राजस्थान के एकमात्र लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की निर्माण प्रक्रिया शुरू; बारां में 12 करोड़ की लागत से होगा तैयार

राजस्थान में सर्वाधिक लहसुन उत्पादक क्षेत्र में शुमार जिले के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में लहसुन एक्सीलेंस सेन्टर की स्थापना की घोषणा की गई थी। जिसके बाद से ही भूमि चयन की प्रकिया शुरु की गई। कृषि विभाग (विस्तार) द्वारा पूर्व में अटरु क्षेत्र के गोविन्दपुरा गांव में भूमि का चयन किया गया था। लेकिन जयपुर से आई विभाग के विशेषज्ञ अधिकारियो की टीम ने उक्त चयनित भूमि को अयोग्य बताने के बाद कवाई में भूमि चयन किया गया।