Ration Card: आपके हिस्से का राशन कोई और तो नहीं ले रहा? जानिए फ्री में कितना मिलना चाहिए और कम मिले तो शिकायत का तरीका

राशन प्राप्त करने के बाद रसीद लेना बेहद महत्वपूर्ण है। रसीद में यह स्पष्ट रूप से दर्ज होता है कि आपको कितना राशन दिया गया है। रसीद की मदद से आप आसानी से यह जांच सकते हैं कि निर्धारित मात्रा में राशन मिला है या नहीं। यदि भविष्य में कोई विवाद या शिकायत होती है, तो यही रसीद आपके लिए महत्वपूर्ण प्रमाण का काम करती है।