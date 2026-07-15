उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद दिल्ली-देहरादून एक्प्रेस-वे पर बना गड्ढा, शेखर सुमन ने बताए गड्ढों के दस प्रकार

शेखर सुमन ने तंज कसते हुए कहा, 'देखा जाए तो आजकल सड़कें बेहद ही बेरहम और बेशर्म हो गई हैं। बताइए 12000 करोड़ की लागत से बनीं और 12 घंटे की बारिश में गड्ढों के सहारे छोड़कर चली गईं। हालांकि आजकल सड़कों का उद्घाटन बड़ी ही धूमधाम से होता है। मुझे तो लगता है जैसे शादियों के कार्ड छपते हैं वैसै ही सड़कों की हर रस्म के भी कार्ड छपने चाहिए। मिट्टी भराई 12 तारीख को। हरी झंडी लहराई 15 तारीख को। और सड़कों की विदाई हुई 18 तारीख को।'