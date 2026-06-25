‘मैंने कागभुसुंडि की पूजा होते देखी है, चोरी होने की खबर झूठी है’, अयोध्या मामले पर सीताराम दास बोले- अफवाहों से दूर रहें

अयोध्या राम मंदिर (फोटो- IANS)
अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) चढ़ावा एवं चंदा चोरी विवाद की प्रारंभिक जांच SIT ने शासन को सौंप दी है। वहीं, दूसरी तरफ हर दिन राम मंदिर स्कैम से जुड़े नए-नए दावे सामने आ रहे हैं। अब राम मंदिर में चांदी का 'कागभुशुंडि' (कौआ) चोरी होने का दावा किया जा रहा है। राम मंदिर में 'कागभुशुंडि' के चोरी होने के दावे पर साकेत भवन पीठाधीश्वर सीताराम दास महाराज ने प्रतिक्रिया दी है।
साकेत भवन पीठाधीश्वर सीताराम दास महाराज ने कहा- मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक महिला ने कागभुसुंडि दान की थी और अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वह चोरी हो गई है। सीताराम दास ने कहा- मैं कारसेवकपुरम गया और वहां कागभुसुंडि की पूजा होते हुए देखी।
पीठाधीश्वर ने कहा कि मैं उन दान दाताओं, उन भक्तों से अनुरोध करता हूं, जिन्होंने कागभुशुंडि दान की है, वे कारसेवकपुरम आकर उसे देखें। ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए, जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाती हैं। अगर आपको सोशल मीडिया से किसी भी तरह की अफवाह मिलती है तो उसे फैलाने से पहले प्रमाणित करवा लें। अगर आप प्रमाणित नहीं करवाते और फैलाते रहते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि राम मंदिर में दान में दिया गया चांदी का कागभुसुंडि (कौआ) चोरी हो गया है। अखिलेश ने लिखा- कागभुसुंडि के चोरी हो जाने की खबर निंदनीय है। अखिलेश ने कहा कि भगवान के प्रति आस्था के नाम पर आए दान में इस तरह की हेराफेरी बेहद गंभीर और निंदनीय है।
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