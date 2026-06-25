‘मैंने कागभुसुंडि की पूजा होते देखी है, चोरी होने की खबर झूठी है’, अयोध्या मामले पर सीताराम दास बोले- अफवाहों से दूर रहें

पीठाधीश्वर ने कहा कि मैं उन दान दाताओं, उन भक्तों से अनुरोध करता हूं, जिन्होंने कागभुशुंडि दान की है, वे कारसेवकपुरम आकर उसे देखें। ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए, जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाती हैं। अगर आपको सोशल मीडिया से किसी भी तरह की अफवाह मिलती है तो उसे फैलाने से पहले प्रमाणित करवा लें। अगर आप प्रमाणित नहीं करवाते और फैलाते रहते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।