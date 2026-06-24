‘शरिया को मानने वाले PAK चले गए, जालीदार टोपी वाले अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे’, राम मंदिर विवाद और मदनी के बयान पर भड़के मंत्री संजय निषाद

मंत्री संजय निषाद ने अयोध्या राम मंदिर स्कैम मामले पर कहा कि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ही पूरे मामले की जांच की कमान संभाल ली है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि जब तक SITकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है, तब तक किसी भी प्रकार का सवाल उठाना गलत है। उन्होंने आगे कहा-एक बात साफ है कि मामले की जांच में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।