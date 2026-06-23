‘अपनों को खोने का दर्द, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, पीड़ितों को मिले ₹1 करोड़ का मुआवजा’, KJMU में लखनऊ अग्निकांड पीड़ितों मिले अखिलेश

अखिलेश यादव ने KJMU में भर्ती घायलों का हालचाल लिया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा- अपनों को खोने का दर्द, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। यदि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अखिलेश ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत अहंकार और लापरवाही के कारण कुछ लोग किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है।