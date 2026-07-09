‘प्यार में हमेशा बदकिस्मत रहूंगी’, गौरव खन्ना की Lock Upp में एंट्री के बीच आकांक्षा चमोला ने खोला एक और राज

Gaurav Khanna Meets Akanksha Chamola In Lock Upp: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में इन दिनों रिश्तों और निजी जिंदगी के खुलासे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। शो के प्रीमियर एपिसोड में अपने तलाक का ऐलान कर सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री आकांक्षा चमोला एक बार फिर भावुक नजर आईं। इस बार उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। वहीं शो में विजिटर बनकर पहुंचे उनके पति गौरव खन्ना ने भी उनसे मुलाकात के दौरान ऐसा संवाद कहा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।