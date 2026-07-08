सीएम थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को मिला U सर्टिफिकेट, जानिए कब होगी रिलीज

Jana Nayagan Release Date: थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। सेंसर बोर्ड से फिल्म को 'यू' सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेकर्स ने रिलीज की तैयारियां तेज कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को 16 या 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। वहीं, फिल्म को 23 जुलाई को रिलीज करने के लिए थिएटर मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटरों से लगातार बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज के चलते दूसरी फिल्मों की रिलीज डेट में भी बदलाव हो सकता है।