Sunny Deol Hanuman role Nitesh Tiwari Ramayana: भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म को लेकर बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली में बीती रात 18 जुलाई को डायरेक्टर नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित और मेगा बजट फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का एक भव्य प्रमोशनल इवेंट आयोजित किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के 'तारा सिंह' यानी सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) ने शिरकत की, जो इस दो-पार्ट वाली एपिक फिल्म में भगवान 'हनुमान' का बेहद शक्तिशाली और अहम किरदार निभा रहे हैं। इवेंट के दौरान सनी देओल काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने हनुमान के रोल को लेकर खुशी जाहिर की और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर हनुमान कौन थे?