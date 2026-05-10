शपथ ग्रहण समारोह के बीच आर. माधवन ने सीएम विजय के लिए लिखा खास पोस्ट, कही ये बड़ी बात

इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले, फेमस एक्टर आर. माधवन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर विजय की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें दिल से बधाई दी, जिसमें उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे भाई को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री के तौर पर आपका कार्यकाल हमारे राज्य के लिए सबसे फायदेमंद और असरदार हो। भगवान आपको वो सारी ताकत दे जिसकी आपको वो सब अच्छा करने के लिए जरूरत है जो आपको करना है,आप पर बहुत गर्व है भाई।" बता दें, माधवन के इस संदेश ने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी और बहुत से लोगों ने दिल वाले इमोजी के साथ अपने प्यार और समर्थन का इजहार किया।