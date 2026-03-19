UAE की सलाखों के पीछे भाई विक्रांत के लिए भावुक हुईं सेलिना जेटली, कि दर्द भरी अपील हुआ वायरल

Celina Jaitly Brother Vikrant Jaitly case: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने परिवार से जुड़े एक संवेदनशील मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके भाई विक्रांत जेटली, जो संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं। बता दें, एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने भाई से मिलने की अपनी आखिरी उम्मीद भी अब खो दी है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अदालत में उनके भाई विक्रांत जेटली उनसे बात करने से मना कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वे किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहते और कानूनी फैसले अपनी पत्नी चारुल जेटली से सलाह लेकर लेंगे। इसके बाद भी, सेलिना ने साफ कहा कि वे हमेशा अपने भाई के साथ खड़ी रहेंगी।