आधी रात राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से मांगी माफी, इवेंट में तारीफ करते हुए कर दी थी बड़ी गलती

Ram Charan Jasprit Bumrah: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इन दिनों अपने खेल के अलावा एक बेहद दिलचस्प वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वैसे तो बुमराह के लिए IPL 2026 का यह सीजन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अब वह साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण के एक बयान के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। आधी रात को एक्टर राम चरण ने बुमराह से पोस्ट कर माफी मांगी है। इस पूरे वाकये का एक वीडियो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।