आधी रात राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से मांगी माफी, इवेंट में तारीफ करते हुए कर दी थी बड़ी गलती

राम चरण ने मांगी जसप्रीत बुमराह से माफी
Ram Charan Jasprit Bumrah: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इन दिनों अपने खेल के अलावा एक बेहद दिलचस्प वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वैसे तो बुमराह के लिए IPL 2026 का यह सीजन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अब वह साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण के एक बयान के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। आधी रात को एक्टर राम चरण ने बुमराह से पोस्ट कर माफी मांगी है। इस पूरे वाकये का एक वीडियो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
दरअसल, राम चरण अपनी आगामी फिल्म ‘पेड्डी’ के म्यूजिक लॉन्च के लिए भोपाल पहुंचे थे। इस भव्य कार्यक्रम में उनके साथ ए.आर. रहमान, एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। इवेंट के दौरान राम चरण के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेला गया, जिसमें उनसे भारतीय क्रिकेटरों के नाम लेकर एक शब्द में उनकी विशेषता बताने को कहा गया।
जैसे ही राम चरण का ये बयान दिया सामने आया, इंटरनेट पर तहलका मच गया। बुमराह के फैंस राम चरण को ट्रोल करने लगे। फैंस ने याद दिलाया कि बुमराह फुटबॉल नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिकेट गेंदबाजों में से एक हैं।
जब सोशल मीडिया पर यह मामला बढ़ा और लोगों ने उनकी गलती पर ध्यान दिलाया, तो राम चरण को अपनी भूल का तुरंत अहसास हुआ। उन्होंने देर न करते हुए अपने आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की।
राम चरण ने अपनी सफाई में लिखा, “उफ्फ… मैं कभी-कभी नामों को लेकर वाकई बहुत भुलक्कड़ हो जाता हूं। इस गड़बड़ी के लिए जसप्रीत बुमराह जी से मैं माफी मांगता हूं। इवेंट के दौरान भारी उत्साह और भीड़ के बीच यह महज एक मानवीय भूल थी।” उन्होंने आगे कहा, “मैं बुमराह का दिल से सम्मान करता हूं। उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से हम सभी भारतीयों को गर्व महसूस कराया है।”
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