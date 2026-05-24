Chand Mera Dil box office collection day 2: ‘चांद मेरा दिल’ ने दूसरे दिन उड़ाया गर्दा, शनिवार को 3 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

इस तरह दो दिनों के अंदर इस फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 6.21 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 7.30 करोड़ रुपये के पार हो गया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 'चांद मेरा दिल' अपने पहले वीकेंड और आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करके बजट की भरपाई कर पाएगी।