रवि मोहन के खिलाफ, आरती का सपोर्ट! अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने शेयर की फोटो, लिखा- मेरा परिवार

हाल ही में केनीशा के अकाउंट से आरती को लेकर एक विवादित कमेंट किया गया, जिसे बाद में केनीशा ने हैकिंग का नाम दिया। इसके तुरंत बाद केनीशा ने चेन्नई छोड़ने, संगीत से संन्यास लेने और रवि से ब्रेकअप का इशारा दिया। इस पर आरती ने एक नोट लिखा कि वे अपने बच्चों की गरिमा के लिए लड़ेंगी, जिस पर खुशबू ने कमेंट किया था, "किसी मां से पंगा मत लेना, तुम शेरनी हो।" इसके बाद रवि मोहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशबू सुंदर पर निशाना साधा था और कहा था कि तलाक होने तक वे फिल्मों में काम नहीं करेंगे।