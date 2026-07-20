त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की संदिग्ध मौत, UP के बागपत स्थित पैतृक गांव में पसरा मातम

IPS अनुराग धनखड़ (फोटो- पत्रिका)
IPS Anurag Dhankhar: त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनका शव मिलने से पूरे प्रशासनिक और पुलिस अमले में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से खुद को गोली मार ली है। घटना के तुरंत बाद उन्हें अगरतला के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है और मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है।
आईपीएस अनुराग धनखड़ मूल रूप से उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के बिहारीपुर गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत की अचानक आई खबर से पूरे परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि गांव वाले पैतृक मकान पर ताला लगा हुआ है क्योंकि उनका परिवार अब बाहर रहता है। जानकारी के मुताबिक बड़ौत और लोनी में रहने वाले उनके भाई सूचना मिलते ही दुख की इस घड़ी में तुरंत त्रिपुरा के लिए रवाना हो गए हैं।
अनुराग धनखड़ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले थे। अनुराग धनखड़ 1994 बैच के एक बेहद अनुभवी और तेज तर्रार IPS अधिकारी थे। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मैसूर से फूड टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर्स/NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और हैदराबाद से साइबर क्राइम में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया था। इसके अलावा वह अमेरिका से सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर भी थे। उन्होंने साल 1995 से लेकर 2003 तक त्रिपुरा के कई जिलों में अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी थीं।
1994 बैच के अनुभवी IPS अधिकारी अनुराग धनखड़ का करियर बेदाग और शानदार रहा है। वह 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाली SIT के प्रमुख भी रहे। 2003 और 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कोसोवो मिशन में भी अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने 2005 से 2013 तक CBI में SPऔर DIG के पद पर भी काम किया। फूड टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन और साइबर क्राइम में डिप्लोमा जैसी उच्च शिक्षा हासिल करने वाले अनुराग धनखड़ फ्रॉड मामलों की जांच के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ थे। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका था।
डीजीपी की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसे लेकर पुलिस महकमे में स्थिति अभी साफ नहीं है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने डीजीपी कार्यालय का बारीकी से जायजा लिया है और वहां से जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अधिकारियों को उम्मीद है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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