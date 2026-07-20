त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की संदिग्ध मौत, UP के बागपत स्थित पैतृक गांव में पसरा मातम

1994 बैच के अनुभवी IPS अधिकारी अनुराग धनखड़ का करियर बेदाग और शानदार रहा है। वह 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाली SIT के प्रमुख भी रहे। 2003 और 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कोसोवो मिशन में भी अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने 2005 से 2013 तक CBI में SPऔर DIG के पद पर भी काम किया। फूड टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन और साइबर क्राइम में डिप्लोमा जैसी उच्च शिक्षा हासिल करने वाले अनुराग धनखड़ फ्रॉड मामलों की जांच के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ थे। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका था।