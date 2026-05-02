LU Protest Action: लखनऊ विश्वविद्यालय में हंगामे पर सख्ती, 5 छात्र निलंबित, कुलपति कार्यालय में बवाल के बाद बड़ा फैसला

कुलपति कार्यालय में बवाल, बिना अनुमति धरना और जबरन प्रवेश का आरोप; महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार की भी शिकायत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow University Student Protest: लखनऊ विश्वविद्यालय में हाल ही में हुए हंगामे के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच छात्रों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कुलपति कार्यालय परिसर में हुए विवाद, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित छात्रों से तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है।
जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में कुछ छात्रों ने बिना पूर्व अनुमति के धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुलपति कार्यालय में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारी छात्र कुलपति आवास के पास पहुंच गए और वहां रास्ता रोककर विरोध जताने लगे। इससे न केवल विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि आवागमन भी बाधित हो गया।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने एक वाहन को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। हालांकि समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और किसी बड़े नुकसान से बचा लिया गया। इस घटना ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल अनुशासन के खिलाफ हैं, बल्कि परिसर की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती हैं।
मामले को गंभीर बनाने वाला एक और पहलू यह है कि कुछ छात्रों पर एक महिला कर्मचारी के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप भी लगा है। इस शिकायत को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी कर्मचारी, विशेषकर महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पांच छात्रों को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन अस्थायी है और आगे की जांच के परिणाम के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। निलंबित छात्रों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि परिसर में अनुशासनहीनता, अवैध गतिविधियां और किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। बिना अनुमति धरना या जबरन प्रवेश जैसी गतिविधियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि कानूनी रूप से भी गलत हैं।
इस घटना के बाद विभिन्न छात्र संगठनों में भी हलचल देखी जा रही है। कुछ संगठनों ने प्रशासन की कार्रवाई को सख्त बताया है, जबकि अन्य ने इसे आवश्यक कदम करार दिया है। कई छात्रों का मानना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसे शांतिपूर्ण और नियमों के तहत किया जाना चाहिए। वहीं, कुछ छात्रों ने निलंबन को कठोर बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। मुख्य प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों और परिसर में शांति और अनुशासन बना रहे।
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है। इसलिए जरूरी है कि सभी छात्र अनुशासन बनाए रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी मुद्दे पर संवाद और वैधानिक तरीकों का सहारा लें, ताकि विश्वविद्यालय का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।
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