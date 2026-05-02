LU Protest Action: लखनऊ विश्वविद्यालय में हंगामे पर सख्ती, 5 छात्र निलंबित, कुलपति कार्यालय में बवाल के बाद बड़ा फैसला

इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पांच छात्रों को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन अस्थायी है और आगे की जांच के परिणाम के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। निलंबित छात्रों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।