लखनऊ में मौसम का कहर: डिप्टी सीएम की फ्लाइट तीन बार लैंडिंग फेल, भोपाल डायवर्ट

Lucknow Airport: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खराब मौसम ने हवाई सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। सोमवार को घने बादलों, तेज हवाओं और कम दृश्यता (लो विजिबिलिटी) के कारण कई उड़ानों का संचालन बाधित रहा। इस दौरान एक बड़ी घटना तब सामने आई जब प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर दिल्ली से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट अपने निर्धारित गंतव्य पर उतरने में असफल रही।