जीत पर यूपी के मंत्री बोले- बंगाल में ‘लोग इशारों में कहते, चिंता मत करना हम आपके साथ

मंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंगाल में खून-पसीना एक करके लड़ाई लड़ी है। '15 साल की तुष्टिकरण, हिंसा और भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था से जनता अब मुक्ति चाहती थी। लोगों ने भाजपा को विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए वोट दिया है।' बंगाल चुनावी नतीजों के बाद भाजपा में खुशी का माहौल है और झालमुड़ी अब पार्टी की इस जीत का सबसे स्वादिष्ट प्रतीक बनकर उभरा है।