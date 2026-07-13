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‘मुसलमानों-दलितों के साथ अन्याय हो रहा और सपा मुझे निशाना बना रही है’, यूपी चुनाव से पहले गठबंधन पर क्या बोले इमरान मसूद?

Imran Masood on SP: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर BJP से लड़ना है तो पहले गठबंधन को अंतिम रूप देना होगा। उन्होंने मुसलमानों और दलितों से जुड़े मुद्दों पर भी सपा को घेरा है।
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Rahul Yadav

Jul 13, 2026

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Congress MP Imran Masood (File Photo: IANS)

Imran Masood on Congres SP Alliance: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को उन पर हमला करने के बजाय बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। उनका आरोप है कि मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसे गिराई जा रही हैं। मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। दलित भी अत्याचार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर भी आवाज उठनी चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि अगर सच में बीजेपी से लड़ना है तो पहले गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाए।

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Updated on:

13 Jul 2026 02:59 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मुसलमानों-दलितों के साथ अन्याय हो रहा और सपा मुझे निशाना बना रही है’, यूपी चुनाव से पहले गठबंधन पर क्या बोले इमरान मसूद?

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