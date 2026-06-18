IMD latest update: 45 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश में प्रयागराज सबसे गर्म जिला, कब होगी मानसून की पहली बारिश?

Prayagraj Weather Update: मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में प्रयागराज को एक बार फिर सबसे गर्म जिला घोषित किया। यहां का अधिकतम तापमान 45 दर्ज किया गया है जबकि आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, फुरसतगंज, हमीरपुर, झांसी, कानपुर, सुल्तानपुर, बनारस का भी तापमान 40 या 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। आईएमडी के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर विस्तृत ट्रफ बना हुआ है। इसके साथ ही आज पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। जिसका असर भी मैदानी भागों पर पड़ेगा।