‘वोट मांगने गए थे, अचानक बरसने लगी गोलियां’, अब 4 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा; गोंडा कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया फैसला

गोंडा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, नवीन गोंडा ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 70,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला ग्राम चौखड़िया का है। पुलिस के अनुसार अरविंद पाठक ने नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी भाभी ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रही थीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाई और अन्य सहयोगी गांव में लोगों से वोट मांग रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी पक्ष के लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंच गए।