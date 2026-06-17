राम मंदिर चंदा विवाद पर पहली बार खुलकर बोले बृजभूषण, कहा- “धुआं उठ रहा है तो कुछ न कुछ जरूर है”

राम मंदिर चंदा और ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका छात्र जीवन अयोध्या में बीता है। राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान वे कई प्रमुख नेताओं के संपर्क में रहे और विभिन्न चरणों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बृजभूषण ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कुछ लोग आज मंदिर ट्रस्ट और चंदे से जुड़े मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार, ऐसे सवालों को नजरअंदाज करने के बजाय गंभीरता से जांचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं और आरोप सामने आ रहे हों तो उसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है।