17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

राम मंदिर चंदा विवाद पर पहली बार खुलकर बोले बृजभूषण, कहा- “धुआं उठ रहा है तो कुछ न कुछ जरूर है”

Ram Mandir Donation Controversy: गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चंदा विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं तो मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए। साथ ही अयोध्या में भाजपा की हार और स्थानीय समस्याओं पर भी अपनी राय रखी।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jun 17, 2026

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स ANI

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स ANI

गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चंदा और ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग जब सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बृजभूषण ने दावा किया कि जो आरोप और दस्तावेज सामने आ रहे हैं। उनसे लोगों के मन में सवाल पैदा हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार जल्द पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने लाएगी।

राम मंदिर चंदा और ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका छात्र जीवन अयोध्या में बीता है। राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान वे कई प्रमुख नेताओं के संपर्क में रहे और विभिन्न चरणों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बृजभूषण ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कुछ लोग आज मंदिर ट्रस्ट और चंदे से जुड़े मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार, ऐसे सवालों को नजरअंदाज करने के बजाय गंभीरता से जांचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं और आरोप सामने आ रहे हों तो उसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है।

तथ्य सार्वजनिक होंगे, लोगों के मन में उठ रहे सवाल का मिलेगा जवाब

उन्होंने कहा कि यह मामला अब केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। बल्कि इसकी चर्चा सरकारों तक पहुंच गई है। उनका मानना है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द उचित कार्रवाई करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही तथ्य सार्वजनिक होंगे। लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा।

दस्तावेज सामने आने के बाद तेज हुई बहस

पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि इस विवाद से लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। लेकिन इसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक, जो दस्तावेज और जानकारियां सामने आ रही हैं। उन्हीं के आधार पर बहस तेज हुई है।

अयोध्या में भाजपा की चुनावी हार को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। बृजभूषण ने कहा कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में कुछ व्यवस्थागत फैसलों से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि कई रास्तों और मार्गों पर लगाए गए अवरोधों के कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे वर्षों पुरानी धार्मिक और सामाजिक परंपराएं भी प्रभावित हुईं।

सरकार जो उचित समझेगी वह करेगी

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और संत समाज के बीच पहले जैसा संपर्क नहीं रह गया। जिसका असर सामाजिक माहौल पर पड़ा। उनके अनुसार, इन कारणों की समीक्षा होना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न बनें। ट्रस्ट के सभी लोगों पर सवाल उठाने के मुद्दे पर बृजभूषण ने कहा कि सभी को एक नजर से देखना उचित नहीं है। उन्होंने कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को तथ्यों के आधार पर ही आंका जाना चाहिए। एफआईआर और जांच संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार जो उचित समझेगी। वही कदम उठाएगी।

राम मंदिर दान प्रकरण पर सपा का बड़ा हमला, प्रदेश अध्यक्ष बोले- ‘राम के नाम पर राजनीति करने वालों से जवाब मांगे जनता’

ये भी पढ़ें
सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल फोटो सोर्स पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Jun 2026 03:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / राम मंदिर चंदा विवाद पर पहली बार खुलकर बोले बृजभूषण, कहा- “धुआं उठ रहा है तो कुछ न कुछ जरूर है”

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बृजभूषण शरण सिंह और विधायक प्रतीक भूषण को जान से मारने की धमकी, फोन पर युवक बोला- तुम दोनों को खत्म कर देंगे

Brij Bhushan Sharan Singh
गोंडा

अब गोंडा और बहराइच के इन दो स्टेशनों पर रुकेगी एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को मिला बड़ा तोहफा

ट्रेन की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
गोंडा

गोंडा रेलवे का बढ़ा मान! पूर्वोत्तर रेलवे को एक महीने में मिले 35 बड़े प्रमाण-पत्र, उपलब्धि ने देशभर में बढ़ाई पहचान

प्रमाण पत्र दिखाई मंडल रेल प्रबंधक व अन्य अधिकारी गण फोटो सोर्स रेल विभाग
गोंडा

गोरखपुर से देवीपाटन मंडल के चार जिलों को मिले 86 सब इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

फाइल फोटो पत्रिका
गोंडा

गोंडा पुलिस का एक्शन प्लान, अब फरार अभियुक्तों की खैर नहीं! 48 घंटे में 69 गिरफ्तार, मचा हड़कंप

पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.