राम मंदिर चंदा विवाद पर पहली बार खुलकर बोले बृजभूषण, कहा- “धुआं उठ रहा है तो कुछ न कुछ जरूर है”

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स ANI
गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चंदा और ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग जब सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बृजभूषण ने दावा किया कि जो आरोप और दस्तावेज सामने आ रहे हैं। उनसे लोगों के मन में सवाल पैदा हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार जल्द पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने लाएगी।
राम मंदिर चंदा और ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका छात्र जीवन अयोध्या में बीता है। राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान वे कई प्रमुख नेताओं के संपर्क में रहे और विभिन्न चरणों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बृजभूषण ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कुछ लोग आज मंदिर ट्रस्ट और चंदे से जुड़े मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार, ऐसे सवालों को नजरअंदाज करने के बजाय गंभीरता से जांचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं और आरोप सामने आ रहे हों तो उसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यह मामला अब केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। बल्कि इसकी चर्चा सरकारों तक पहुंच गई है। उनका मानना है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द उचित कार्रवाई करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही तथ्य सार्वजनिक होंगे। लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा।
पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि इस विवाद से लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। लेकिन इसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक, जो दस्तावेज और जानकारियां सामने आ रही हैं। उन्हीं के आधार पर बहस तेज हुई है।
अयोध्या में भाजपा की चुनावी हार को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। बृजभूषण ने कहा कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में कुछ व्यवस्थागत फैसलों से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि कई रास्तों और मार्गों पर लगाए गए अवरोधों के कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे वर्षों पुरानी धार्मिक और सामाजिक परंपराएं भी प्रभावित हुईं।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और संत समाज के बीच पहले जैसा संपर्क नहीं रह गया। जिसका असर सामाजिक माहौल पर पड़ा। उनके अनुसार, इन कारणों की समीक्षा होना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न बनें। ट्रस्ट के सभी लोगों पर सवाल उठाने के मुद्दे पर बृजभूषण ने कहा कि सभी को एक नजर से देखना उचित नहीं है। उन्होंने कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को तथ्यों के आधार पर ही आंका जाना चाहिए। एफआईआर और जांच संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार जो उचित समझेगी। वही कदम उठाएगी।
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