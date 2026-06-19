‘रात में आया मौत का फोन’, 4 साल पहले हुई शादी, फिर खत्म हो गई जिंदगी; गोंडा की वारदात से सन्न रह गया परिवार

गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां एक विवाहिता की मौत के बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति, ससुर और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, खोड़ारे थाना क्षेत्र के केशवनगर ग्रांट पूर्वी उल्लाहवा गांव के रहने वाले अर्जुन यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि करीब चार वर्ष पहले उन्होंने अपनी पुत्री रुमा यादव का विवाह खुटेहना सीतारामपुर ग्रांट के जोखन के साथ किया था।