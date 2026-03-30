30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

नहीं देने होंगे एयरपोर्ट पर नाश्ते के लिए ज्यादा पैसे! सिर्फ 10 रुपये में ब्रेकफास्ट सर्विस हुई शुरू

Breakfast Service At Airport For Rs 10: एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब सस्ता नाश्ता मिलेगा। जानिए, किस एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपये में ब्रेकफास्ट सर्विस शुरू हुई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Mar 30, 2026

lucknow airport offers cheap breakfast for passengers starting at just Rs 10 up news

एयरपोर्ट पर यात्रियों को सस्ता नाश्ता, सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा अल्पाहार। फोटो सोर्स-AI

Breakfast Service At Airport For Rs 10: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को सस्ती दरों पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार की पहल के तहत एयरपोर्ट पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ की शुरुआत की गई है, जहां यात्री मात्र 10 रुपये में नाश्ता कर सकेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य हवाई यात्रियों को किफायती दरों पर भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें महंगे खानपान से राहत मिल सके।

टर्मिनल-3 में शुरू हुआ उड़ान यात्री कैफे

लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के चेक-इन क्षेत्र में इस कैफे की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि यह पहल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि एयरपोर्ट पर भी लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

यात्रियों की शिकायतों के बाद लिया गया निर्णय

दरअसल, लंबे समय से यात्रियों की ओर से एयरपोर्ट पर मिलने वाले पानी, चाय और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर शिकायतें की जा रही थीं। कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भी इन मुद्दों को उठाया था। यात्रियों का कहना था कि एयरपोर्ट पर सामान्य वस्तुओं की कीमतें काफी अधिक होती हैं, जिससे आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर सस्ती दरों पर अल्पाहार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसी के तहत ‘उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)’ योजना के अंतर्गत उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है।

रोजाना हजारों यात्री करते हैं यात्रा

लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीब 120 उड़ानों का संचालन होता है। इन उड़ानों के जरिए रोजाना लगभग 18 से 20 हजार यात्री विभिन्न शहरों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्रियों को इस नई सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।

आम यात्रियों को मिलेगी राहत

एयरपोर्ट अधिकारियों की माने तो इस पहल से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अब एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को अत्यधिक कीमतों पर खाने-पीने की चीजें खरीदने की मजबूरी नहीं होगी।

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए और अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाना है। आने वाले समय में अन्य एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की सुविधाएं शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

फ्लॉप शो! डिप्टी CM पाठक बोले- अखिलेश यादव की दाल नहीं गलेगी, मौर्य ने यूं कसा तंज
लखनऊ
up deputy cm brajesh pathak and keshav prasad maurya took dig at akhilesh yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Mar 2026 03:59 pm

Published on:

30 Mar 2026 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / नहीं देने होंगे एयरपोर्ट पर नाश्ते के लिए ज्यादा पैसे! सिर्फ 10 रुपये में ब्रेकफास्ट सर्विस हुई शुरू

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति से झगड़ा करके तीन बच्चों समेत घर से निकली महिला, लखनऊ स्टेशन पर एक बच्चा हुआ गायब

लखनऊ स्टेशन
लखनऊ

फ्लॉप शो! डिप्टी CM पाठक बोले- अखिलेश यादव की दाल नहीं गलेगी, मौर्य ने यूं कसा तंज

up deputy cm brajesh pathak and keshav prasad maurya took dig at akhilesh yadav
लखनऊ

UPPCS Success Story: एड़ी-चोटी का जोर लगाकर नेहा पांचाल बनीं टॉपर, घर और बच्ची को संभालते हुए रचा इतिहास

neha panchal
लखनऊ

अलग प्रदेश की मांग को लेकर मायावती ने फिर भरी हुंकार, जनता से की बड़ी मांग

पुरानी मांग पर मायावती की हुंकार
लखनऊ

UP Panchayat Election 2026 को लेकर क्या है योगी आदित्यनाथ का प्लान? मंत्री ने बताई सीएम की राय

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.