नाबालिग साली को लेकर भागे जीजा ने 2 साले और उसके दोस्त को बोलेरो से रौंदा, तीनों की मौत

सत्यवान ने इस मामले की शिकायत जोनिहा चौकी में की थी। रविवार शाम करीब 6 बजे चौकी प्रभारी ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया। दीपक अपनी बोलेरो से नाबालिग को लेकर पहुंचा, जबकि सत्यवान अपने मौसेरे भाई मनोज और दोस्त अन्नू सोनकर के साथ एक ही बाइक से वहां पहुंचे। चौकी में काफी देर बहस हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। परिजनों के अनुसार, रात अधिक होने के कारण चौकी प्रभारी ने नाबालिग को आरोपी दीपक के साथ घर जाने की अनुमति दे दी।