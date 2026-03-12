मां की गोद में बेटे ने ली आखिरी सांसें, भाभी और देवर करते बहुत प्यार, फिर खत्म हो गई तीन जिंदगियां

Fatehpur Crime News: यूपी के फतेहपुर में एक परिवार की दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। लखनऊ बाईपास पर स्थित सुशील श्रीवास्तव के घर में मां, बेटा और चाचा की मौत हो गई। यह मामला आत्महत्या है या हत्या, यह अभी साफ नहीं हुआ है। पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ बाईपास के पास यह घर है। शाम के समय अचानक खबर फैली कि घर में सामूहिक हत्या या आत्महत्या हुई है। लोग दौड़े-दौड़े वहां पहुंचने लगे। परिवार कुछ साल पहले ही यहां आकर बसा था। स्थानीय लोगों से उनका ज्यादा जुड़ाव नहीं था। उनका मूल घर मुराइनटोला में है। परिवार में सुशील श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, बेटा अमर और देवर सुनील शुक्ला रहते थे।