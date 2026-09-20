BSP में परिवार की सियासत पर बड़ा फैसला! आकाश-दीपिका आउट, अब ईशान पर मायावती का भरोसा

मायावती ने अपने बयान में परिवारवाद के सवाल को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी रिश्तेदार को संगठन में आगे बढ़ाया जाता है तो उसके कारण पार्टी के भीतर व्यक्तिगत हितों और संगठनात्मक हितों के बीच टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में ईशान आनंद को भी पार्टी विरोधी गंभीर गतिविधि में शामिल पाया गया तो उनके खिलाफ भी संगठनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि ऐसी स्थिति में आनंद कुमार के परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी पार्टी में जिम्मेदारी देने के बजाय संगठन में काम कर रहे किसी समर्पित दलित कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाएगा।