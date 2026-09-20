पायल मेहता कौन थीं? वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर CM योगी ने जताया दुख, बोले- पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति

सीएम योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता (IANS Photo)
CM Yogi Adityanath: वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने पायल मेहता के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पायल मेहता पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थीं और राजनीति, सरकार व नीतियों से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थीं। उनके निधन की खबर के बाद पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों और कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया।
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