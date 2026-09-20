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पायल मेहता कौन थीं? वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर CM योगी ने जताया दुख, बोले- पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति

Senior Journalist Payal Mehta Death: वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक जताया। नेताओं ने उनके निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए परिवार और सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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Ankit Sai

Sep 20, 2026

CM Yogi

सीएम योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता (IANS Photo)

CM Yogi Adityanath: वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने पायल मेहता के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पायल मेहता पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थीं और राजनीति, सरकार व नीतियों से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थीं। उनके निधन की खबर के बाद पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों और कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया।

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Updated on:

20 Sept 2026 11:31 am

Published on:

20 Sept 2026 11:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पायल मेहता कौन थीं? वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर CM योगी ने जताया दुख, बोले- पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति

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