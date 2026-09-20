‘आजकल राहुल गांधी से कोचिंग लेने लगे हैं’, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर BJP नेता दिनेश प्रताप सिंह का तंज

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता पर दिए बयान पर कहा, "पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जब-जब मुंह खोलते हैं, तो विषवमन करने का काम करते हैं। पहले देश के मुसलमानों को डरा हुआ बता रहे थे और वो कह रहे थे कि देश में रहने से डर लगता है, लेकिन आज भी हामिद अंसारी इसी देश भारत में रह रहे हैं, आप किसी दूसरे देश में नहीं जाकर बस गए। आज फिर से आपने विषवमन करने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए जाने से खतरा है। आप हवाला जो हैं नेहरू जी के बयान से देते हैं। हामिद अंसारी साहब, इस देश को हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से खतरा नहीं है, इस देश को खतरा आप जैसे लोगों से है। इस देश को खतरा आप जैसे लोगों के द्वारा दिए गए बयानों से हो रहा है। मुझे लगता है आजकल आप राहुल गांधी से कोचिंग लेना शुरू कर दिए हैं।"