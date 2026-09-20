Lucknow: कारोबारी के अपहरण की साजिश का खुलासा, पुलिस बनकर पहुंचे बदमाश; 13 लाख और जेवर वसूले, 6 गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें अलग-अलग राज्यों के अपराधी शामिल हैं। गिरोह ऐसे लोगों की तलाश करता था, जिनके पास काफी पैसा होने की जानकारी मिलती थी। इसके बाद उनकी गतिविधियों और आने-जाने के रास्तों की रेकी की जाती थी। पुलिस के अनुसार, लखनऊ की इस घटना में गिरोह के एक सदस्य ने कारोबारी सुदर्शन घोष के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। यह सदस्य लखनऊ का रहने वाला और सुदर्शन का करीबी बताया जा रहा है। उसने कथित तौर पर सुदर्शन की आर्थिक स्थिति और उनके आने-जाने से जुड़ी जानकारी गिरोह के अन्य सदस्यों को दी। इसके बाद आरोपियों ने लखनऊ में रहकर उनकी रेकी शुरू कर दी।