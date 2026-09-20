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‘आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की जंग अब दिल्ली में!’ जंतर-मंतर पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, न्याय की मांग

Samajwadi Party: आजम खान, अब्दुल्ला आजम को न्याय दिलाने और रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Sep 20, 2026

Samajwadi Party Jantar Mantar Protest Delhi 9

जौहर यूनिवर्सिटी की जंग अब दिल्ली में फोटो पीटीआई

Samajwadi Party Jantar Mantar Protest Delhi: समाजवादी पार्टी ने रविवार को जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन कर वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के लिए न्याय और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार पर राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश का भी विरोध किया और इसे शिक्षा पर हमला बताया। सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर केंद्र व राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की।

पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा सरकार की साजिश है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सपा का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी हजारों छात्रों का भविष्य है और इसे बचाया जाना चाहिए। आजम खान की रिहाई और विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया गया।

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Updated on:

20 Sept 2026 01:19 pm

Published on:

20 Sept 2026 01:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की जंग अब दिल्ली में!’ जंतर-मंतर पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, न्याय की मांग

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