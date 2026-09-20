‘आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की जंग अब दिल्ली में!’ जंतर-मंतर पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, न्याय की मांग

जौहर यूनिवर्सिटी की जंग अब दिल्ली में फोटो पीटीआई
Samajwadi Party Jantar Mantar Protest Delhi: समाजवादी पार्टी ने रविवार को जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन कर वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के लिए न्याय और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार पर राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश का भी विरोध किया और इसे शिक्षा पर हमला बताया। सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर केंद्र व राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की।
पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा सरकार की साजिश है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सपा का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी हजारों छात्रों का भविष्य है और इसे बचाया जाना चाहिए। आजम खान की रिहाई और विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया गया।
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