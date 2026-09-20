‘आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की जंग अब दिल्ली में!’ जंतर-मंतर पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, न्याय की मांग

Samajwadi Party Jantar Mantar Protest Delhi: समाजवादी पार्टी ने रविवार को जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन कर वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के लिए न्याय और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार पर राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश का भी विरोध किया और इसे शिक्षा पर हमला बताया। सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर केंद्र व राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की।