2 साल की बीमारी, 5 दिन का पागलपन और फिर अपनों का ही ‘कत्लेआम’… रोंगटे खड़े कर देने वाला केस!

Girl Kills Mother Brother Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कांठ क्षेत्र के भैंसली जमालपुर उर्फ गदापुर गांव में बुधवार शाम ऐसा दर्दनाक मंजर सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। 19 वर्षीय युवती ने अपनी ही मां और भाई पर सरिया और लकड़ी के खूंटे से हमला कर उनकी जान ले ली। घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि परिवार के बाकी लोग खेतों में गेहूं की कटाई करने गए हुए थे। वारदात के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके की ओर दौड़ पड़े।