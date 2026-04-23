23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

2 साल की बीमारी, 5 दिन का पागलपन और फिर अपनों का ही ‘कत्लेआम’… रोंगटे खड़े कर देने वाला केस!

Moradabad Double Murder: यूपी के मुरादाबाद में मानसिक रूप से बीमार एक 19 वर्षीय युवती ने अपनी मां और भाई की सरिया व खूंटे से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Apr 23, 2026

moradabad girl kills mother brother

रोंगटे खड़े कर देने वाला केस!

Girl Kills Mother Brother Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कांठ क्षेत्र के भैंसली जमालपुर उर्फ गदापुर गांव में बुधवार शाम ऐसा दर्दनाक मंजर सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। 19 वर्षीय युवती ने अपनी ही मां और भाई पर सरिया और लकड़ी के खूंटे से हमला कर उनकी जान ले ली। घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि परिवार के बाकी लोग खेतों में गेहूं की कटाई करने गए हुए थे। वारदात के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके की ओर दौड़ पड़े।

दो साल की बीमारी और बढ़ता मानसिक असंतुलन

परिवार के अनुसार, आरोपी युवती पिछले लगभग दो साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। उसकी हालत समय के साथ बिगड़ती जा रही थी और पिछले कुछ दिनों से वह अधिक आक्रामक हो गई थी। बताया गया कि वह कई बार घरवालों पर हमला करने की कोशिश कर चुकी थी और अचानक घर से बाहर भागने का प्रयास भी करती थी। स्थिति गंभीर होने पर उसे रस्सी से बांधकर रखा जाता था ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके।

रस्सी खुलते ही बदल गया माहौल, शुरू हुआ तांडव

घटना वाले दिन भी युवती को चारपाई से बांधकर रखा गया था। उसी दौरान उसने किसी तरह हाथ-पांव की रस्सी खोल ली। जैसे ही वह मुक्त हुई, उसने घर के आंगन में पड़ा सरिया और खूंटा उठाया और अपने ही भाई अर्जुन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला।

मां की कोशिश और दोहरी हत्या की दर्दनाक सच्चाई

भाई की चीख सुनकर मां मुन्नी देवी (56) उसे बचाने के लिए दौड़ीं, लेकिन युवती ने उन पर भी बेरहमी से हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर आंगन में गिर पड़े और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। यह दृश्य इतना भयावह था कि गांव के लोग भी सुनकर सन्न रह गए।

खेत से लौटे परिजन और पुलिस की कार्रवाई

वारदात के बाद जब परिवार के अन्य सदस्य खेत से घर लौटे तो घर के आंगन में खून से लथपथ शव देखकर स्तब्ध रह गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कांठ थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के भेजा।

पुलिस जांच और मानसिक स्थिति की पुष्टि

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज भी चल रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बीमारी के कारण उसका व्यवहार असामान्य हो चुका था। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

गांव में मातम और दहशत का माहौल

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में शोक और डर का माहौल है। लोग इस बात से सहमे हुए हैं कि एक बीमार बेटी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 2 साल की बीमारी, 5 दिन का पागलपन और फिर अपनों का ही ‘कत्लेआम’… रोंगटे खड़े कर देने वाला केस!

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में भीषण गर्मी: अप्रैल में ही 40 पार पहुंचा पारा, इस बार टूट सकते हैं कई सालों के रिकॉर्ड

up heatwave 2026 temperature record alert
मुरादाबाद

मुरादाबाद में बेटी बनी कातिल, लोहे की सरिया से मां-भाई की हत्या, मामूली झगड़े में खोया मानसिक संतुलन

एक बेटी ने खत्म कर दिया अपना ही परिवार
मुरादाबाद

मुरादाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा: डंपर ने विक्रम को 150 मीटर तक घसीटा, चालक समेत दो की मौत

moradabad highway dumper vikram accident
मुरादाबाद

मुरादाबाद की सड़कों पर मौत का स्टंट: रईसजादों ने हाईवे को समझा रेसिंग ट्रैक, चलती कार की छत पर मचाया उत्पात

Moradabad delhi highway car roof stunt viral
मुरादाबाद

मुरादाबाद के प्लॉट-फ्लैट आवंटियों के लिए राहत की बड़ी सौगात: OTS योजना से घटेगा ब्याज का बोझ

mda ots moradabad discount plots flats
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.