UP Board Result: मुरादाबाद के होनहारों का कमाल, इंटर में अभिषेक 7वें और हाईस्कूल में शिखा 6ठे स्थान पर

UP Board Result: मुरादाबाद के होनहारों का कमाल.. AI Generated Image
Moradabad Toppers List: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2026 का हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार मुरादाबाद जिले के छात्रों ने अपने शानदार प्रदर्शन से प्रदेशभर में अलग पहचान बनाई है। टॉप-10 सूची में जिले के कई छात्रों ने जगह बनाकर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
इंटरमीडिएट परीक्षा में मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र के छात्र अभिषेक ने प्रदेश स्तर पर सातवां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। वह केशर जहां कायमुद्दीन इंटर कॉलेज, मान नगर के छात्र हैं। अभिषेक की इस उपलब्धि से उनके परिवार, स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है।
हाईस्कूल परीक्षा में बिलारी स्थित डॉ. देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा शिखा दक्ष ने प्रदेश में छठा स्थान हासिल कर मुरादाबाद जिले को गौरवान्वित किया है। शिखा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।
हाईस्कूल परीक्षा में एमडीआईसी पट्टी मोड़ा के छात्र कनक सिंह और पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा के मोहम्मद जैद ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इन दोनों छात्रों की सफलता से क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिली है।
रिजल्ट घोषित होते ही मुरादाबाद जिले के विभिन्न स्कूलों में जश्न का माहौल देखने को मिला। हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
यूपी बोर्ड के छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं। इसके बाद हाईस्कूल या इंटरमीडिएट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर दर्ज कर सबमिट करें, जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। भविष्य के लिए उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना न भूलें। इसके अलावा छात्र DigiLocker के माध्यम से भी अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग