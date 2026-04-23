UP Board Result: मुरादाबाद के होनहारों का कमाल, इंटर में अभिषेक 7वें और हाईस्कूल में शिखा 6ठे स्थान पर

यूपी बोर्ड के छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं। इसके बाद हाईस्कूल या इंटरमीडिएट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर दर्ज कर सबमिट करें, जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। भविष्य के लिए उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना न भूलें। इसके अलावा छात्र DigiLocker के माध्यम से भी अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं।