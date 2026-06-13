Bahraich News: महिला की मौत के बाद फरार हुआ झोलाछाप, बंद मिला क्लीनिक; परिजन बोले-इंजेक्शन देने से हुई मौत

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के कुट्टी गांव में कथित तौर पर झोलाछाप द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद एक महिला की मौत के मामले को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी का क्लीनिक बंद मिला और वह फरार था। अब स्वास्थ्य विभाग जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।