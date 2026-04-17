दो मासूम बच्चों का बाप जिंदा जला, सिर नीचे गिरा-धड़ तारों में फंसा, शटडाउन के बाद भी अचानक आई बिजली

करंट लगते ही अरविंद का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे तारों पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करंट का झटका इतना तेज था कि युवक के शरीर में तुरंत आग लग गई। उसका सिर तारों में फंस गया और देखते-ही-देखते जलने लगा। युवक जोर-जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन लोग बेबस थे। जब तक बिजली विभाग ने लाइन काटी, युवक बुरी तरह जल चुका था। उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा, जबकि धड़ तारों में फंसा हुआ जलता रहा।