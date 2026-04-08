क्या फिर से सपा में जाएंगे ओपी राजभर? सीटों पर दावा ठोंकने के बाद बढ़ी खींचतान, संजय निषाद ने दी ये नसीहत

उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। अपनी परंपरागत जहूराबाद (गाजीपुर) सीट छोड़कर वे आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अपने बेटे के लिए बगल की दीदारगंज सीट पर भी दावा ठोक दिया है। यह कदम एनडीए के अंदर तनाव पैदा कर रहा है और सपा गठबंधन की ओर राजभर की कथित वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं।