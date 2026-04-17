महिला आरक्षण पर मायावती का कांग्रेस-सपा पर हमला, बोलीं- गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं ये पार्टियां

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है। महिला आरक्षण विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज महिला आरक्षण में SC, ST और OBC वर्गों की हिस्सेदारी की बात कर रही है, लेकिन जब वह केंद्र की सत्ता में थी, तब इन वर्गों के आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में कांग्रेस के मौजूदा रुख पर सवाल खड़े होते हैं।