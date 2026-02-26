बिजली बिल को लेकर खत्म होगी टेंशन! स्मार्ट मीटर पखवाड़ा में हजारों उपभोक्ताओं को मिला बड़ा फायदा

अभियान की विशेष पहल के रूप में “चेक मीटर” का उपयोग किया गया। इसके माध्यम से पारंपरिक मीटर और स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली की तुलना कर उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया गया कि स्मार्ट मीटर किस प्रकार अधिक सटीक रीडिंग देता है और मानव त्रुटियों की संभावना समाप्त करता है। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर से मीटर रीडर पर निर्भरता कम होती है तथा बिलिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित हो जाती है।