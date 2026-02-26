Lucknow Nagar Nigam: लखनऊ नगर निगम में बड़ा घोटाला उजागर, 23 अफसरों पर कार्रवाई, दो दिन में जवाब तलब

Lucknow Municipal Corporation: राजधानी लखनऊ नगर निगम में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्तियां जताते हुए नगर आयुक्त को पत्र भेजे जाने के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि नागरिकों की 300 से अधिक शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर दिया गया था। इसके बाद नगर निगम के 23 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। दोष सिद्ध होने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।