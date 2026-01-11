कौन हैं बाबा ऋतेश्वर महाराज, जिनसे बृजभूषण शरण सिंह ने करवाया प्रतियोगिता का उद्घाटन, पूरे परिवार को दिलवाया आशीर्वाद

All About Baba Riteshwar Maharaj: कैसरगंज के पूर्व सांसद और BJP के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) अपने बेबाक बयानों और दबदबे वाले अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके बेटे करण भूषण सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बैडमिंटन प्राइजमनी चैंपियनशिप का शुभारंभ ऋतेश्वर महाराज से करवाने की बात लिखी। आपको बताते हैं ऋतेश्वर महाराज के बारे में।