11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

कौन हैं बाबा ऋतेश्वर महाराज, जिनसे बृजभूषण शरण सिंह ने करवाया प्रतियोगिता का उद्घाटन, पूरे परिवार को दिलवाया आशीर्वाद

All About Baba Riteshwar Maharaj: जानिए बाबा ऋतेश्वर महाराज के बारे में जिनसे बृजभूषण शरण सिंह ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन करवाया। साथ ही पूरे परिवार को आशीर्वाद दिलवाया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Harshul Mehra

Jan 11, 2026

all about baba riteshwar maharaj through whom brijbhushan sharan singh inaugurated badminton competition

बाबा ऋतेश्वर महाराज के बारे में। फोटो सोर्स- फेसबुक (Sadguru Shri Riteshwar Ji)

All About Baba Riteshwar Maharaj: कैसरगंज के पूर्व सांसद और BJP के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) अपने बेबाक बयानों और दबदबे वाले अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके बेटे करण भूषण सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बैडमिंटन प्राइजमनी चैंपियनशिप का शुभारंभ ऋतेश्वर महाराज से करवाने की बात लिखी। आपको बताते हैं ऋतेश्वर महाराज के बारे में।

करण भूषण सिंह ने किया फेसबुक पर पोस्ट

करण भूषण सिंह (Karan Bhushan Singh) ने फेसबुक पर पोस्ट किया, ''मेरे मार्गदर्शक एवं पूज्य पिताजी के पावन जन्मदिवस के शुभ अवसर पर विगत वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी तीन दिवसीय 9वीं अवध बैडमिंटन प्राइजमनी चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ परमपूज्य सद्गुरु श्री ऋतेश्वर जी महाराज (Riteshwar Maharaj)के पावन सान्निध्य एवं आशीर्वाद से हुआ।''

क्या बोले ऋतेश्वर महाराज

ऋतेश्वर महाराज ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह उन्हें पुत्र समान हैं। उन्होंने कहा, "बृजभूषण का मन और हृदय निश्छल है। जिस तरह उन्होंने जनजातीय समाज को मंच पर स्थान दिया। उससे साफ दिखता है कि वे समाज को पहचानने और आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं।''

कौन हैं ऋतेश्वर महाराज

सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने प्रवचनों और सामाजिक सरोकारों को लेकर देश-विदेश में पहचान रखते हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऋतेश्वर महाराज बचपन से ही असाधारण आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी रहे हैं। उन्होंने एक मेडिकल छात्र के रूप में अपने उज्ज्वल भविष्य को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला किया।

आनंदम धाम के संस्थापक हैं ऋतेश्वर महाराज

ऋतेश्वर महाराज वृंदावन स्थित आनंदम धाम के संस्थापक हैं। वह अपनी संस्था आनंदम धाम के माध्यम से युवाओं के बीच पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके साथ ही वह सामाजिक और नैतिक मूल्यों को लेकर भी लगातार लोगों को प्रेरित करते रहते हैं।

वैदेही तमन ने लिखी है जीवनी

आध्यात्मिक गुरु होने के साथ-साथ सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज एक लेखक भी हैं। उनकी जीवनी ‘लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशन्स’ को वैदेही तमन ने लिखा है, जिसमें उनके जीवन, संघर्ष और आध्यात्मिक यात्रा का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

भारत के अलावा विदेशों में भी दे चुके हैं प्रवचन

ऋतेश्वर महाराज भारत के अलावा नेपाल, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में प्रवचन दे चुके हैं। उन्होंने राधा माधव महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव सहित कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की है।

अपने बयान के बाद चर्चा में आए ऋतेश्वर महाराज

ऋतेश्वर महाराज गोंडा में आयोजित राष्ट्रकथा कार्यक्रम के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दिए गए अपने बयान 'दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें

‘बंटोगे तो बांग्लादेश की तरह हाल होगा’, CM योगी बोले- हिंदू धर्म को तोड़ने की….
प्रयागराज
CM Yogi big statement in magh mela 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 10:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / कौन हैं बाबा ऋतेश्वर महाराज, जिनसे बृजभूषण शरण सिंह ने करवाया प्रतियोगिता का उद्घाटन, पूरे परिवार को दिलवाया आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मंत्री दारा सिंह चौहान का सख्त संदेश: कैदी फरार हुआ तो जेल अधीक्षक सस्पेंड, अयोध्या में नॉनवेज प्रतिबंध पर बड़ा बयान

कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

BJP से बाहर होंगे बृजभूषण शरण सिंह? क्या है ताजा बयान का मतलब?

बृजभूषण शरण सिंह के बयान से BJP में हलचल
गोंडा

“रितेश्वर महाराज बोले— नंदिनी नगर, गोनार्द की भूमि भारत को लीड करेगी, बृजभूषण के दबदबे को किया परिभाषित

संत रितेश्वर महाराज फोटो सोर्स IANS
गोंडा

बृजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिरे, वीडियो आया सामने, मुस्लिम बच्चों संग केक काटा

गोंडा

ज़िंदा रहा तो लोकसभा जाऊंगा- बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह की खुली चुनौती

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @b_bhushansharan insta account
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.