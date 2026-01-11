कौन हैं बाबा ऋतेश्वर महाराज, जिनसे बृजभूषण शरण सिंह ने करवाया प्रतियोगिता का उद्घाटन, पूरे परिवार को दिलवाया आशीर्वाद

बाबा ऋतेश्वर महाराज के बारे में। फोटो सोर्स- फेसबुक (Sadguru Shri Riteshwar Ji)
All About Baba Riteshwar Maharaj: कैसरगंज के पूर्व सांसद और BJP के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) अपने बेबाक बयानों और दबदबे वाले अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके बेटे करण भूषण सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बैडमिंटन प्राइजमनी चैंपियनशिप का शुभारंभ ऋतेश्वर महाराज से करवाने की बात लिखी। आपको बताते हैं ऋतेश्वर महाराज के बारे में।
करण भूषण सिंह (Karan Bhushan Singh) ने फेसबुक पर पोस्ट किया, ''मेरे मार्गदर्शक एवं पूज्य पिताजी के पावन जन्मदिवस के शुभ अवसर पर विगत वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी तीन दिवसीय 9वीं अवध बैडमिंटन प्राइजमनी चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ परमपूज्य सद्गुरु श्री ऋतेश्वर जी महाराज (Riteshwar Maharaj)के पावन सान्निध्य एवं आशीर्वाद से हुआ।''
ऋतेश्वर महाराज ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह उन्हें पुत्र समान हैं। उन्होंने कहा, "बृजभूषण का मन और हृदय निश्छल है। जिस तरह उन्होंने जनजातीय समाज को मंच पर स्थान दिया। उससे साफ दिखता है कि वे समाज को पहचानने और आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं।''
सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने प्रवचनों और सामाजिक सरोकारों को लेकर देश-विदेश में पहचान रखते हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऋतेश्वर महाराज बचपन से ही असाधारण आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी रहे हैं। उन्होंने एक मेडिकल छात्र के रूप में अपने उज्ज्वल भविष्य को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला किया।
ऋतेश्वर महाराज वृंदावन स्थित आनंदम धाम के संस्थापक हैं। वह अपनी संस्था आनंदम धाम के माध्यम से युवाओं के बीच पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके साथ ही वह सामाजिक और नैतिक मूल्यों को लेकर भी लगातार लोगों को प्रेरित करते रहते हैं।
आध्यात्मिक गुरु होने के साथ-साथ सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज एक लेखक भी हैं। उनकी जीवनी ‘लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशन्स’ को वैदेही तमन ने लिखा है, जिसमें उनके जीवन, संघर्ष और आध्यात्मिक यात्रा का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
ऋतेश्वर महाराज भारत के अलावा नेपाल, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में प्रवचन दे चुके हैं। उन्होंने राधा माधव महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव सहित कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की है।
ऋतेश्वर महाराज गोंडा में आयोजित राष्ट्रकथा कार्यक्रम के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दिए गए अपने बयान 'दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग