‘यह सजा जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो, उतना अच्छा है’, पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान केस के फैसले पर बोले राजपूत

Surendra Rajput on Muskan Sahil Meerut Case: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों दोषियों को दी गई सजा पर जल्द अमल होना चाहिए। उनके मुताबिक, अदालत का यह फैसला कई लोगों की उम्मीदों के अनुरूप है।