सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। वहीं, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली। दरअसल, यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। उनकी मांग थी कि आजम खान की तरह उनकी सजा पर भी रोक लगाई जाए।