Azam Khan ED Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि आसमान नहीं गिरेगा। उन्हें अंतरिम बेल पर रहने दें। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक नहीं लगाई है और ED की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।