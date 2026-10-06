‘INDI गठबंधन के लोग सभी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे’, बोले-BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

पंकज चौधरी। फोटो-IANS
UP Politics:उत्तर प्रदेशभाजपा के प्रदेश अध्यक्षपंकज चौधरीने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और प्रत्याशियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है, उसे करके भी दिखाती है। पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी उसके कार्यकर्ता हैं और संगठन पूरी ताकत के साथ उनके समर्थन में खड़ा है।
पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा के आठों प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ताओं के बीच से हुआ है। उन्होंने कहा, "अगर हमारे आठों प्रत्याशियों को आप देखेंगे तो सभी हमारे कार्यकर्ता चुनकर आए हैं।" उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर आठों प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराएंगे। इसके साथ ही उन्हें चुनाव में जीत दिलाने के लिए भी पूरी ताकत से काम किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भरोसा जताया कि संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर भाजपा सभी आठों सीटों पर जीत हासिल करेगी।
पंकज चौधरी ने INDI गठबंधन के नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन में शामिल दल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन के लोग भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय आया है, जब चुनावी मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धर्मपाल सिंह ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले, मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता को देश की सर्वोच्च विधायी संस्था तक पहुंचने का अवसर दिया।
उन्होंने कहा, '' "मैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उच्च सदन में भेजकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया है।"
इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवारों की सूची पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संगठन और पार्टी नेतृत्व के फैसले का स्वागत करते हुए सभी घोषित उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के निर्देशों और शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि मानता है। पार्टी ने आगामी चुनावी रणनीतियों और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन प्रत्याशियों का चयन किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि वह एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के कार्यों में निरंतर जुटी रहेंगी।
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