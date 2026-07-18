लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर को पकड़ने की योजना बनाई। शनिवार को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 40 हजार रुपये देने के लिए फरियादी शिवप्रकाश को रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर के पास भेजा। जूनियर इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर ने रिश्वत की रकम देने के लिए फरियादी को अपने ऑफिस में बुलाया। वहां पहले से लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही जूनियर इंजीनियर ने फरियादी से रिश्वत के रुपये लिए और टेबिल के दराज में रखे तभी लोकायुक्त टीम ने उसे रंगहाथों पकड़ लिया। जूनियर इंजीनियर करीब 3 साल से सुखलिया जोन पर कार्यरत है। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।