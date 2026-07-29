Indore news: ‘शादी करेगी कि नहीं…’ 485 किमी. सफर करके पलक के रूम पहुंचा मयंक, खत्म कर दी पूरी कहानी

इंदौर के तपेश्वरी बाग क्षेत्र में रहने वाली 26 वर्षीय बैंककर्मी पलक केशव का शव उसके किराए के कमरे में मिला था। शव पूरी तरह झुलसा हुआ था। आसपास के रहवासियों ने दरवाजा तोड़ा, तब घटना की जानकारी मिली और पुलिस को सूचना दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी मनोज सेंधव की टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कॉल डिटेल्स निकालीं। घटना से एक दिन पहले पलक से मिलने मयंक शाक्य आया था। इस बात की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई है।